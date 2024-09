Inscrições para concurso dos Correios com salários de até R$ 6,8 mil terminam neste domingo

As inscrições para o novo concurso público dos Correios, que oferecem 33 vagas com salários de até R$ 6,8 mil, terminam neste domingo (8), às 22h.

Os interessados podem se candidatar pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

A maioria das vagas (25), é da área de medicina do trabalho. Outras seis vagas são para técnicos de segurança do trabalho. As duas restantes são para engenheiros de segurança do trabalho. Além disso, 10% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência e 20% par candidatos negros.

Veja mais detalhes sobre os cargos:

Técnico em Segurança do Trabalho Júnior: salário inicial de R$ 3.672,84; jornada de trabalho de oito horas diárias e 220 horas mensais;

Engenheiro de Segurança do Trabalho Júnior: salário inicial de R$ 6.872,48; jornada de trabalho de seis horas diárias e 180 horas mensais;

Médico do Trabalho Júnior: salário inicial de R$ 6.872,48; jornada de trabalho de quatro horas diárias e 120 horas mensais.

Inscrições

O valor de inscrição é de R$ 70,00 para qualquer vaga.

Após concluir a inscrição, o candidato deve pagar o boleto correspondente à taxa de inscrição, disponível também no site do Iades. O pagamento da taxa deve ser realizado até o dia 9 de setembro.

Processo seletivo

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para acontecer no dia 13 de outubro;

comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais;

acompanhamento das convocações pelo site dos Correios.

Cronograma

Inscrições: 7 de agosto até 8 de setembro

Aplicação das provas: 13 de outubro

Divulgação dos Gabaritos: 13 de outubro

Resultado provas objetivas: 28 de outubro

Resultado Final e homologação do concurso público: 20 de novembro