Em Epitaciolândia, discussão termina em homicídio

Na noite deste último domingo, 1º de setembro, uma discussão na Avenida Santos Dumont, em Epitaciolândia, resultou em um trágico homicídio. A vítima, Alan Gama da Silva, que estava vendendo espetinhos ao lado de sua esposa, entrou em um desentendimento com Romildo Alves de Oliveira, que culminou em agressões físicas e, posteriormente, em um ataque fatal.

Durante a briga, Romildo sacou uma faca do tipo punhal e desferiu um golpe certeiro no peito esquerdo de Alan, atingindo-o no coração. Após o ataque, Romildo fugiu do local, enquanto Alan caiu gravemente ferido e perdendo muito sangue.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local, prestou os primeiros socorros e chamou uma ambulância do SAMU, que rapidamente transferiu Alan ao hospital. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu ao ferimento.

A Polícia Militar foi acionada para localizar o autor do crime. Com informações fornecidas por testemunhas, os policiais encontraram Romildo em um bairro próximo, ainda em posse da arma do crime, visivelmente embriagado e com pequenas escoriações nas costas e braços. Ele foi preso em flagrante e levado às autoridades para responder pelo homicídio.