Moradores do bairro da Paz se reúnem com Marcus e denunciam más condições de ruas

Moradores da Travessa da Felicidade, no bairro da Paz, se reuniram com o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB) e o candidato a vereador Anderson Sandro para discutir os problemas da comunidade. Durante o encontro, eles denunciaram o abandono pelo atual gestor municipal, as péssimas condições das ruas e a falta de abastecimento de água.

“Aqui nós passamos quatro dias sem água, as ruas estão destruídas, e não aparece ninguém da Prefeitura. O atual prefeito nunca esteve por aqui”, relatou dona Esmeralda, uma das moradoras.

Ela lembrou que as ruas da Travessa foram asfaltadas durante a gestão de Marcus Alexandre como prefeito e destacou que, na época da alagação que atingiu o bairro, Alexandre esteve presente para ajudar as famílias. “O Marcus Alexandre foi o único prefeito que olhou por nós, asfaltou as ruas, e quando alagou, ele pessoalmente veio prestar apoio. Por isso, nós acreditamos no Marcus e queremos que ele seja prefeito novamente para ajudar o povo”, afirmou.

Em resposta, Marcus Alexandre (MDB) agradeceu o apoio e reafirmou seu compromisso de trabalhar para resolver os problemas da comunidade. “Comigo é menos promessa e mais trabalho. Não esperem de mim gastar dinheiro público medindo macaxeira enquanto a população está sem água. Esse dinheiro poderia ter sido investido na manutenção da ETA. Se isso tivesse sido feito, a falta de água na cidade não estaria tão grave. Governar é eleger prioridades, e a minha prioridade não seria gastar milhões com uma fonte que fica desperdiçando água enquanto a população sofre nos bairros”, declarou.

Marcus Alexandre também se comprometeu a trabalhar pela melhoria da infraestrutura do bairro. “Contem comigo para trabalhar. Se Deus quiser, estaremos aqui recuperando as ruas e garantindo melhores condições de vida para a comunidade do bairro da Paz”, concluiu.

O candidato a vereador Anderson Sandro reforçou que a cidade está abandonada e prometeu continuar apresentando propostas à população junto a Marcus Alexandre. “A comunidade é pequena, mas estamos aqui para que o senhor possa firmar compromisso”, disse.