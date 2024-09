Motorista embriagado mata adolescentes atropelados e é liberado pela Justiça

Um motorista embriagado foi responsável por atropelar e matar dois adolescentes na manhã de sábado (31), na Brasilândia, zona norte de São Paulo. O condutor estava alcoolizado e foi preso em fragrante, após exame etílico. As vítimas chegaram a ser internadas, mas tiveram a morte confirmada por familiares nesta terça-feira (3).

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Heros Alcondas Abreu, de 15 anos, e Kaique Peres Santana, de 16 anos de idade, foram atingidos por um carro desgovernado enquanto caminhavam pela calçada.

Os adolescentes foram arremessados com o impacto da batida.

Na sequência, Sérgio Roberto de Paula, de 53 anos, desce do automóvel e repara em uma das vítimas já caída. Ele retorna ao veículo, pega um aparelho celular, e depois volta a se aproximar da mesma vítima. O outro jovem atropelado, fica metros atrás, próximo de onde a batida ocorreu.

Nas imagens, em nenhum momento o motorista parece perceber que havia outra vítima do atropelamento. A sequência das imagens mostra que dois veículos param do outro lado da avenida para observar o ocorrido.

A ocorrência foi registrada no 72º Distrito Policial, na Vila Penteado.

Veja o momento do acidente:

Jovem morreu uma semana após fazer aniversário

A morte de Heros Abreu foi confirmada em nota pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, que foi notificada na madrugada desta terça-feira (3).

O falecimento de Kaique foi confirmado pela família nas redes sociais.

O avô do jovem de 16 anos fez uma publicação no Instagram com uma mensagem de despedida dedicada ao garoto, na manhã de hoje.

Em um dos comentários, uma pessoa escreveu “Meus sentimentos, Kaique é muito especial, um garoto incrível, seus amigos te amam, descanse em paz”.

Em outra postagem, no perfil do pai de Kaique, o avô parabeniza o jovem, que fez aniversário uma semana antes do acidente.

Motorista foi liberado após audiência de custódia

Segundo informações da Secretariaria de Segurança Pública (SSP), Sérgio Roberto de Paula foi preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, atropelamento e embriaguez ao volante. De acordo com a SSP “ele foi conduzido à audiência de custódia e solto por uma decisão da Justiça“.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo diz que foi concedida a liberdade provisória ao condutor, entretanto, ele deve comparecer mensalmente para informar e justificar suas atividades.

Ele também deve manter o endereço atualizado junto à Vara competente, além de não se ausentar da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo. O motorista teve a suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 12 meses, de acordo com o art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro.