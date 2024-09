Em carreata, Mailza e Alysson comem melancia: “único tipo que vale a pena”

A vice-governadora Mailza Assis (PP) e o candidato a vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), comeram melancia durante uma carreata em apoio ao candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL) em ruas da regional do Vila Acre. Para quem estava no ato, o comportamento pareceu uma provocação ao maior rival na disputa pela prefeitura da capital, o emedebista Marcus Alexandre.

Ao publicar as fotos do momento numa rede social, Tião Bocalom escreveu: “apreciaram o único tipo de melancia que vale a pena”. De acordo com a organização de campanha, cerca de 1000 carros percorreram 22 quilômetros da Vila Acre.