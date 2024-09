Tião Bocalom faz carreata com mais de 1000 carros na regional do Vila Acre

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL) e o seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), fizeram carreata neste sábado (14) em ruas da regional do Vila Acre. A vice-governadora Mailza Assis (PP) e o presidente do União Brasil no Acre, Fábio Rueda, também participaram do ato.

De acordo com a organização de campanha, cerca de 1000 carros percorreram, em comitiva, 22 quilômetros.

“É mais um lindo evento da onda 22, mais uma carreata! Estamos percorrendo os bairros da regional Vila Acre, onde a população declara em cada gesto e manifestação de carinho, que deseja que o bom trabalho precisa continuar”, disse o prefeito Tião Bocalom.