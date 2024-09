Candidata a vereadora e irmã são mortas após serem sequestradas em Mato Grosso

A candidata a vereadora Rayane Alves Porto (Republicanos), de 25 anos, e sua irmã, Rithiele Alves Porto, de 28, foram mortas após serem sequestradas na manhã deste sábado (14), em Porto Esperidião (MT). Rayane era candidata pelo município.

Segundo a Polícia Civil, um jovem conseguiu fugir do cativeiro e foi até os agentes em busca de socorro. Ele relatou que foi sequestrado ao sair de um festival de pesca com outras três pessoas. Os suspeitos pediram para que eles seguissem para um cativeiro, no bairro Centro.

Com essas informações, os PMs foram até o endereço. No local, os agentes viram um rapaz ensanguentado no chão, com um dos dedos da mão esquerda e a orelha esquerda cortados. Ele também tinha ferimentos de arma branca na nuca. O homem foi socorrido, sem risco de morte.

As irmãs, que estavam em um dos quartos do cativeiro, foram encontradas já mortas. Elas tiveram os cabelos cortados e também tinham sinais de tortura feitas por arma branca.

A testemunha que realizou a denúncia disse aos policiais que a motivação do crime seria pelo fato das vítimas terem feito uma foto no Rio Jauru, realizando gestos que supostamente são de uma facção rival.

Nas redes sociais, Herculis Albertini (PSD), que é candidato à prefeitura da cidade, lamentou a morte de Rayane e sua irmã. Como forma de respeito e luto, o candidato suspendeu todas as atividades políticas previstas para acontecer neste final de semana.

O local do crime passou por perícia, e a polícia investiga o caso.