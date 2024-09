Avaliação negativa sobre gestão Lula no meio ambiente sobe 11% desde abril, diz Ipec

Uma pesquisa feita pelo Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) mostra que a gestão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no meio ambiente é avaliada como ruim ou péssima por 44% dos entrevistados, enquanto 27% da amostra considera a condução é boa ou ótima.

As respostas foram coletadas entre os dias 5 e 9 de setembro e 2 mil pessoas com 16 anos ou mais em 130 municípios foram ouvidas. O levantamento foi publicado pelo jornal “O Globo” neste sábado (14).

Segundo os dados publicados, a percepção negativa sobre a gestão ambiental subiu 11 pontos percentuais na comparação com abril, quando chegou a 33%. As avaliações boas e ótimas caíram dos mesmos 33% para 27% em setembro.

De janeiro a agosto de 2024, incêndios no Brasil atingiram 11,39 milhões de hectares do território do país, segundo dados do Monitor do Fogo Mapbiomas, divulgados nesta quinta-feira (12). Também foi justamente no mês de abril que enchentes tomaram o estado do Rio Grande do Sul.

Em setembro, inflação, segurança pública e saúde foram os temas menos aprovados do governo Lula, onde a gestão é considerada ruim ou péssima por 47%, 46% e 43% dos entrevistados, respectivamente.

Na pesquisa do Ipec divulgada na última quinta-feira (12), o governo Lula foi considerado ótimo ou bom por 35% dos brasileiros; 34% classificaram a gestão do petista como ruim ou péssima.

A educação é o tema em que o governo tem melhor avaliação, embora tenha visto redução desde abril. Nessa área, a percepção de que o trabalho é ótimo ou bom variou de 38% para 37%, enquanto aqueles que a consideram ruim ou péssima subiram de 31% para 34%.

No combate ao desemprego, as respostas positivas subiram de 26% para 30%. Questionados sobre o combate à pobreza, 30% dos respondentes avaliaram a gestão como boa ou ótima, patamar igual ao de abril deste ano.