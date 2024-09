Com show de Almada, Botafogo vence Corinthians no Brasileirão

O argentino de 23 anos teve na noite deste sábado provavelmente sua melhor atuação com a camisa do Botafogo. Ele comandou o meio de campo e fez duas grandes jogadas nos gols da equipe. No primeiro, entortou a coluna de Raniele e enfiou boa bola para Savarino, que serviu Luiz Henrique. No segundo, driblou Raniele novamente e bateu de canhota – a bola ainda desviou no meio do caminho e tirou Hugo Souza do lance. Jogou muito.