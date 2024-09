Dólar cai 0,5%, a R$ 5,62, com queda dos juros na Europa e fraqueza no exterior

O dólar comercial fechou em queda ante o real nesta quinta-feira (12), oscilando entre perdas e ganhos ao longo do dia, mas firmando-se em baixa na reta final da sessão, com as cotações acompanhando a queda da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes no exterior.

Investidores acompanharam dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos e a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, em busca de sinais sobre a trajetória de juros de bancos centrais de economias importantes, como o Federal Reserve e o BCE.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar à vista fechou em queda de 0,51%, a R$ 5,619 na compra e na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento (DOLc1) tinha queda de 0,32%, a 5.639,45 pontos.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,10%, cotado a R$ 5,6498. Em setembro, a divisa acumula queda de 0,33%.

Dólar comercial

• Compra: R$ 5,619

• Venda: R$ 5,619

Dólar turismo

• Compra: R$ 5,667

• Venda: R$ 5,847

O que aconteceu com o dólar hoje?

Pela manhã o dólar se manteve no território positivo ante o real, mas com ganhos limitados, na ausência de gatilhos para movimentos mais intensos.

Nos EUA, dados do Departamento do Trabalho mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) aumentou 0,2% em agosto, após ter ficado estável em julho, em número revisado. Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 0,1% do índice.

Além disso, o órgão informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 2.000 na semana encerrada em 7 de setembro, para 230.000, em linha com a previsão dos economistas.

Os números dos EUA mantiveram a perspectiva de que o Federal Reserve cortará os juros em 25 pontos-base na próxima semana, e não em 50 pontos-base, o que dava suporte aos rendimentos dos Treasuries. No entanto, o dólar cedia ante a maior parte das demais divisas, o que acabou conduzindo as cotações para o território negativo também no Brasil.

Operador ouvido pela Reuters chamou a atenção para a liquidez reduzida no mercado de câmbio brasileiro nesta quinta-feira (12), o que acabou favorecendo a renovação de mínimas do dólar ante o real na reta final dos negócios.

Após marcar a máxima de R$ 5,6775 (+0,49%) às 11h55 (horário de Brasília), o dólar à vista atingiu a mínima de R$ 5,6152 (-0,61%) às 16h50, já perto do fechamento.

Neste horário, no mercado futuro a negociação do dólar para outubro — atualmente o primeiro vencimento e o mais líquido — somava 172 mil contratos, montante abaixo da média para o horário.

No exterior, a moeda seguia em baixa ante a maior parte das divisas no fim da tarde. Um dos destaques era a queda ante o euro, com a divisa sendo impulsionada por indicações de autoridades de que o Banco Central Europeu (BCE) não deve cortar juros novamente em outubro.

Às 17h13, o índice do dólar (DXY), que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, entre elas o euro, caía 0,51%, a 101,260 pontos.

