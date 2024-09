Ifac divulga notas preliminares da prova de desempenho didático do concurso para docente; confira

O Instituto Federal do Acre (Ifac), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), anunciou nesta quinta-feira (12) que as notas preliminares da prova de desempenho didático para o concurso público já estão disponíveis.

Os candidatos que participaram da seleção para preenchimento das vagas de Docente do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) podem acessar os resultados na Área do Candidato, através do site oficial do Idecan.

Além das notas, os candidatos também encontrarão informações sobre o prazo para a interposição de recursos, conforme estabelecido no cronograma do concurso.