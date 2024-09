Acre instala filtros de água potável em comunidades de áreas protegidas

Como mais uma medida para mitigar os impactos da seca extrema que o Acre enfrenta, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), enviou equipes para instalar dois Sistemas Alternativos de Tratamento de Água – filtros do tipo ECO Soluções em Saneamento – nas Unidades de Gestão Ambiental Integrada (Ugai), localizadas nas florestas estaduais. A instalação iniciou na segunda-feira, 9, e terminou nesta quarta-feira, 11.

Desta vez, quem recebeu os filtros foram as comunidades das unidades de Conservação Estaduais (UCs) que ficam ao redor da Unidade de Gestão Ambiental Integrada (Ugai) da Floresta Estadual do Antimary, localizada entre as cidades de Bujari e Sena Madureira, e Ugai do Jurupari, da Floresta Estadual Afluente, situada entre os municípios de Manoel Urbano e Feijó.

A implementação dos filtros está inserida dentro das ações que estarão previstas no Plano Estadual “Água Boa”, que está em fase de construção, e visa atender às necessidades das comunidades das UCs, possibilitando e viabilizando acesso à água de qualidade para consumo humano, decorrente da implantação de tecnologias e soluções para o tratamento da água.

A parceria foi fechada no ano passado, quando o governador Gladson Cameli e a secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, estiveram na Semana do Clima, em Nova York. “As agendas que fazemos no exterior são chave para conseguirmos não só mostrar o nosso Acre, e as janelas de oportunidades de cooperação, mas para consolidarmos iniciativas importantes para a população, como essa. É um direito essencial a todos, beber água boa, potável. E vamos seguir buscando parcerias para cuidar das pessoas”, explicou o governador.

A secretária Julie Messias afirmou que com mais essas duas instalações, agora todas as comunidades residentes nas florestas estaduais onde as Ugais estão instaladas têm água potável de qualidade para consumo humano.

“Essa é mais uma de nossas ações implementadas pelo governo para mitigar os impactos da seca extrema, com foco nas UCs de gestão estadual geridas pela Sema. O recurso usado nessa ação é proveniente de uma parceria entre o governo do Acre, com a fundação Re-Wild, no valor aproximado de R$ 150 mil, para a promoção de ações de apoio no enfrentamento ao período de seca prolongada”, explicou.

Samuel Francisco é morador da comunidade que fica localizada próxima à Ugai Jurupari. De acordo com ele, a ação é muito importante, principalmente nesse período de seca.

“Gostaria de agradecer ao governo, eu já trouxe uns corotes [recipiente] para estocar minha água da semana. É muito importante esse projeto para a gente ter água tratada e de mais qualidade aqui na comunidade”, falou.

A Fundação Amazônia Sustentável – FAS é parceira da Sema nesta ação, a partir do projeto “Apoio emergencial e combate aos impactos da seca no estado do Acre”, onde foi viabilizado as aquisições do sistema de filtragem, insumos e técnico responsável pela instalação do equipamento.

Sensibilização da comunidade

Em complemento à ação de instalação dos filtros de água, está a sensibilização da comunidade por meio da equipe de Educação Ambiental da Sema. Além do sistema de filtragem, a Sema realizou rodas de conversas e destacou a importância dos cuidados necessários para manter e preservar as fontes de água.

A equipe realizou ações com o Tapete Caminhando Pelo Acre, com perguntas e respostas relacionadas ao meio ambiente, óculos de realidade virtual, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), com uma imersão da comunidade aos impactos dos eventos extremos, e exibições do Cine Verde.

A atividade foi realizada na Escola Municipal Rural João Bento, anexa à Escola Municipal Antônio Fenelon de Oliveira, no município de Feijó.