Discussão entre cunhadas termina com adolescente ferida em Rio Branco

A adolescente M. E., de 17 anos, foi ferida com um golpe de faca na noite desta segunda-feira, dentro de sua residência localizada na rua Mangueira, no bairro Xavier Maia, em Rio Branco. A autora do crime foi sua cunhada.

Segundo informações da Polícia, a adolescente estava em casa quando seu irmão, André, e a namorada dele, Rosiane, começaram a discutir com ela. Irritada, Rosiane correu para fora da residência, desligou o padrão de energia, voltou para dentro da casa e, armada com uma faca, desferiu um golpe que atingiu a cunhada no pescoço. Após a agressão, André e Rosiane fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam a adolescente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral. De acordo com a médica do SAMU, a paciente sofreu um corte superficial no pescoço e seu estado de saúde é estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações sobre os autores do crime e realizaram patrulhamento na região em busca de prender o casal, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.