Terceira noite do rodeio reúne 20 peões disputando prêmios de até R$ 10 mil

A terceira noite do rodeio na Expoacre, realizada nesta segunda-feira, 2, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, reuniu 20 competidores do Acre, Amazonas e Rondônia. Eles se classificaram após a segunda bateria, que contou com 25 peões competindo por prêmios de R$ 3 mil a R$ 10 mil, além de uma motocicleta e um quadriciclo oferecido pelo Grupo Star Honda.

O evento é promovido pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). O secretário de Agricultura, José Luis Tchê, agradeceu ao governador Gladson Cameli pela liberdade para realizar a feira agropecuária. “Agradeço à equipe pelo trabalho na Expoacre. Todos são muito competentes e fazem essa grande festa acontecer”, declarou.

O representante da Federação da Agricultura, Edvan Maciel, também fez questão de desejar sucesso aos peões. “Desejo muito sucesso e entretenimento a todos nesta noite e agradeço à Seagri por essa festa maravilhosa, que é o rodeio.”

Um dos peões, João Peres, que se feriu na noite de domingo, 1º, elogiou a equipe organizadora do rodeio. “Estou de pé e quero agradecer a todos. Fui bem tratado no Pronto-Socorro, tive alta ontem e já saímos no mesmo dia. Deus sempre à frente,” destacou. A festa foi mediada pelos locutores Igor Ceolin, Carlinhos Rondônia e Zeca Barros, com assistência de Lacraia.

Lista dos competidores:

1. Marcelo Adriano Silva (Rio Branco–AC)

2. Osman de Oliveira (Sena Madureira–AC)

3. Alex Souza Aguiar (Rio Branco–AC)

4. Matheus Sousa Bernardino (Senador Guiomard–AC)

5. Franco Bezerra dos Santos (Rio Branco–AC)

6. Felipe Santos (Rio Branco–AC)

7. Juan Pablo Souza da Silva (Assis Brasil–AC)

8. Anderson Aguiar (Rio Branco–AC)

9. José Taison Freitas da Silva (Rio Branco–AC)

10. Joelson Oliveira de Lima (Epitaciolândia–AC)

11. Glendo Souza Emvira (AM)

12. Junior Moura (Tarauacá–AC)

13. Alex Costa dos Santos (Bujari–AC)

14. Lucas Miguel da Silva (Bujari–AC)

15. Raul Wanglei da Silva (Feijó–AC)

16. Anailson Silva de Lima (Assis Brasil–AC)

17. Evandro Barbosa (Vila do V)

18. Daniel Alves Régio Bezerra (Manuel Urbano-AC)

19. Genasio da Silva dos Santos (Feijó–AC)

20. Railson Gurgel Braz (Feijó–AC)