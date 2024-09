Brasileiras sofrem acidente em Cobija; adolescente é transferida para Rio Branco em estado grave

Na noite desta segunda-feira, (02), uma adolescente brasileira de 14 anos, identificada como B. R. L. S., foi transferida com urgência para Rio Branco, após sofrer um grave acidente de trânsito na cidade de Cobija, Bolívia, na tarde desta segunda-feira, 02.

Segundo informações repassadas, o acidente ocorreu na Avenida Pando, na parte alta de Cobija, enquanto a mãe da adolescente, Fabiana Maria Vidal de Lima, de 39 anos, tentava acessar uma rotatória. A motocicleta que Fabiana conduzia foi violentamente atingida por outro motociclista, que seguia em alta velocidade e não reduziu ao se aproximar da rotatória. Fabiana sofreu uma fratura na perna esquerda, próximo ao tornozelo.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato da colisão, mostrando que Fabiana aguardou antes de entrar na rotatória. No entanto, o motociclista, que ainda não foi identificado, colidiu de maneira brusca com a moto das vítimas.

Logo após o acidente, vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que a jovem ainda estava consciente enquanto era levada para o hospital, com sua mãe ao lado. No entanto, durante a tarde, o estado de saúde da adolescente se agravou, levando à sua transferência para o Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, já entubada.

Devido à gravidade do seu estado, foi solicitada a transferência imediata da jovem para Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. A mãe, Fabiana Maria, também deverá ser transferida para a capital nesta terça-feira, (03), onde passará por uma cirurgia na perna.

A adolescente foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com traumatismo craniano encefálico (TCE) grave e

onde foi recebida e preparada para a centro cirúrgico.

As autoridades locais continuam investigando o acidente.

Veja vídeo: