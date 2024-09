Corinthians anuncia o atacante Memphis Depay como novo reforço; veja detalhes

O Corinthians anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (9), a contratação do atacante holandês Memphis Depay, que estava no Atlético de Madrid. O vínculo com o Timão é de dois anos.

O Timão começou a sequência de publicações no Blue Sky, nova rede social. Minutos depois, o clube do Parque São Jorge publicou um vídeo com uma torta holandesa, além de um torcedor imitando a comemoração de Depay e escutando a música “2 Corinthians 5:7”, produzida pelo jogador.

Dando sequência, o Corinthians publicou uma foto da camisa atual do clube na Holanda. Na legenda, o clube utilizou um emoji de cadeado fechado, para sinalizar que está tudo certo com o jogador nascido no país.

Memphis Depay no Corinthians

O astro de 30 anos fechou com o clube do Parque São Jorge por dois anos. A negociação se desenrolou nos últimos dias e chegou a um final feliz na última sexta-feira (6).

Revelado pelo PSV, da Holanda, o jogador tem passagens por Manchester United, da Inglaterra, Lyon, da França, Barcelona e Atlético de Madrid, da Espanha. Pela Seleção Holandesa, disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2022.

Conheça Depay Filho de pai ganês e mãe holandesa, Depay nasceu em 1994 na cidade de Moordrecht, no sul da Holanda. Começou a se destacar no futebol já criança. Passou pelo VV Moordrecht, Sparta Rotterdam até finalmente chegar ao PSV Eidhoven.

Desde os 12 anos de idade no time, o atacante se tornou profissional em 2011. Logo acabou se destacando e foi convocado para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando marcou 2 gols em 4 jogos. Em 2015 foi artilheiro do time na temporada do título da Eredivisie com 22 gols, além de ser considerado a revelação do ano.