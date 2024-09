Moraes manda PF analisar explicações do X após investigados burlarem bloqueios

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o envio à Polícia Federal (PF) das explicações feitas pela rede social X sobre o uso da plataforma por perfis de investigados que haviam sido bloqueados por ordem judicial.

A decisão do magistrado atende pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O objetivo é que peritos da corporação possam analisar os esclarecimentos e “avaliar sua verossimilhança”.

Segundo o X informou ao STF no final de abril, os perfis bloqueados aproveitaram uma falha técnica para acessar a plataforma mesmo após bloqueios.

Um dos que teriam se aproveitado da falha foi o blogueiro Allan dos Santos.

Segundo informou a PF na ocasião, o X permitiu que ao menos seis perfis bloqueados por decisão judicial fizessem transmissões ao vivo na plataforma para usuários brasileiros.

As informações foram prestadas no inquérito aberto no Supremo para apurar suposta obstrução de Justiça pelo bilionário Elon Musk, dono do X.

De acordo com as informações, o recurso do X chamado “Spaces” estava sendo usado para “permitir que usuários brasileiros da plataforma possam interagir com pessoas que tiveram seus perfis bloqueados por decisão judicial”.

Entenda

O inquérito contra Elon Musk foi aberto por Moraes em 7 de abril para apurar os crimes de obstrução à Justiça, organização criminosa e incitação ao crime.

O bilionário sul-africano também foi incluído pelo ministro no inquérito das milícias digitais.

As providências foram tomadas depois de Musk ameaçar descumprir decisões judiciais e fazer críticas e ataques à Justiça brasileira.

Recentemente, a rede social X foi bloqueada no país por conta do descumprimento dessas determinações.