Ufac abre 22 vagas para mestrado em Ensino de Ciências e Matemática; confira

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), anunciou a abertura do processo seletivo para o curso de mestrado profissional em Ensino de Ciências e Matemática (Mpecim). O edital oferece 22 vagas para o 1º semestre de 2025, sendo quatro delas destinadas à política de ações afirmativas, que contempla candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Os candidatos aprovados no programa deverão cumprir uma série de requisitos para obtenção do título de Mestre. Entre eles, a aprovação em exame de proficiência em língua estrangeira, a conclusão dos créditos exigidos no prazo máximo de dois anos, além da elaboração e defesa de uma dissertação acompanhada de um produto educacional. Também será exigida a publicação de trabalhos em eventos e revistas científicas da área de Ensino de Ciências e Matemática.

As aulas ocorrerão nas quintas e sextas-feiras, nos períodos matutino e vespertino, com carga horária de 8h às 12h e de 14h às 18h. O curso visa aprimorar a formação de professores por meio de atividades de pesquisa aplicada e desenvolvimento da prática pedagógica.

Das 22 vagas oferecidas, nove são destinadas à linha de pesquisa “Ensino e Aprendizagem em Ciências e Matemática” e 13 à linha “Recursos e Tecnologias no Ensino de Ciências e Matemática”. As vagas são distribuídas entre ampla concorrência e cotas afirmativas, com duas destinadas a candidatos negros ou indígenas e duas para pessoas com deficiência.

As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira (9) a 14 de outubro de 2024 e podem ser realizadas exclusivamente online, pelo link https://sistemas.ufac.br/ mpecim/. Para participar, é necessário ter diploma de curso superior em Licenciaturas específicas.