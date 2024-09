Busca por crédito entre micro e pequenas empresas cresce 2,4% no Acre

Em julho, as micro e pequenas empresas (MPEs) no Acre elevaram em 2,4% a busca por crédito, mantendo a tendência de crescimento verificada em meses anteriores. O percentual, apesar de positivo, é bem menor que a média nacional: No País, houve um aumento de 13,1% na busca por crédito entre as MPE.

Mato Grosso do Sul (52,1%) e Espírito Santo (36,7%) foram os estados lideraram o ranking das UFs em junho. Amazonas foi a única Unidade Federativa (UF) que registrou queda no período (-1,0%).

Esse movimento impulsionou uma alta geral de 12,7% na demanda por recursos financeiros em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Os dados são do Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, e também apontaram um leve aumento de 0,3% na demanda por crédito entre as “grandes” companhias. Apenas os negócios de médio porte apresentaram queda de 0,9% no mesmo período.

“Mesmo com as taxas de juros elevadas no Brasil, alguns fatores podem explicar o aumento da demanda por crédito das empresas. A necessidade de capital de giro pode levar as empresas a buscar crédito para manter suas operações diárias. Expectativas de crescimento futuro incentivam as empresas a assumir custos mais altos de crédito para investir em expansão e melhorias. A inflação também pode levar as empresas a anteciparem compras e investimentos, evitando o impacto de preços mais altos no futuro. Além disso, algumas empresas podem ter acesso a linhas de crédito com condições mais favoráveis. Por fim, a pressão competitiva também pode forçar as empresas a investirem em inovação e melhorias, mesmo com juros elevados”, explica Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.