Setor de serviços avança 0,5% no Acre, mas perde 3,5% do mercado em 12 meses

Em julho de 2024, o volume de serviços no Acre cresceu 1,08% em comparação ao resultado do mês anterior e há um avanço de 0,5% no acumulado de 0,5%, sinais bastante positivos para o segmento. No entanto, frente a julho de 2023, o setor registra recuo de 3,5%, o quinto maior entre os Estados quando se faz essa comparação. Os dados foram divulgados nessa quinta-feira (12) pelo IBGE.

O Brasil mostrou também registrou expansão de 1,2% frente a junho de 2024, na série com ajuste sazonal, segundo resultado positivo seguido, período em que acumulou um ganho de 2,9% (junho-julho). Dessa forma, o setor de serviços se encontra 15,4% acima do nível de fevereiro de 2020 (pré-pandemia) e renova o ponto mais alto da sua série ao nível nacional.

O crescimento do volume de serviços (1,2%), observado na passagem de junho para julho de 2024, foi acompanhado por três das cinco atividades de divulgação investigadas, com destaque para os avanços de profissionais, administrativos e complementares (4,2%) e de informação e comunicação (2,2%), que acumularam ganhos, nos dois últimos meses, de 6,5% e de 3,8%, respectivamente.

A outra expansão veio de outros serviços (0,2%), que recupera pequena parcela da perda acumulada entre maio e junho (-0,8%).

Em contrapartida, o setor de transportes (-1,5%) exerceu o principal impacto negativo sobre o total do volume de serviços, seguido pelos prestados às famílias (-0,2%).