Ministério da Saúde expande rede de apoio à saúde mental no Acre

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado anualmente no dia 10 de setembro, é uma iniciativa promovida pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio (IASP) e endossada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Tem como objetivo conscientizar a sociedade e estimular o diálogo responsável sobre o assunto, reforçando a importância da atenção à saúde mental em todas as fases da vida. O Sistema Único de Saúde (SUS) conta com diversos serviços gratuitos de apoio psicossocial disponíveis à população, com diretrizes de atendimento pautadas no respeito aos direitos humanos, combate aos estigmas, atenção humanizada e foco no cuidado em liberdade.

A Rede de Atenção Psicossocial é constituída por um conjunto integrado de diferentes pontos de atenção para atender pessoas com sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Atualmente, ela é formada por 2.947 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), distribuídos em 1.973 municípios. Além disso, existem 890 Serviços Residenciais Terapêuticos, 80 Unidades de Acolhimento e mais de 2 mil leitos de saúde mental em hospitais de todo o Brasil. O Acre conta com nove Caps, uma Unidade Acolhimento e 18 leitos espalhados pelo estado.

Expansão da rede de apoio psicossocial

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), uma das principais medidas de prevenção ao suicídio com base em evidências é a implementação de políticas de saúde mental e de redução do álcool. Em atenção a essa questão, desde o ano passado, o governo federal tem desenvolvido ações para expandir os serviços de cuidado voltados para a saúde mental.

Como acessar os serviços

Para qualquer pessoa que esteja necessitando de cuidados relacionados à saúde mental, é essencial procurar acompanhamento profissional e o SUS disponibiliza esse serviço. O atendimento nos Caps está disponível para qualquer pessoa que precise de suporte, podendo ser acessado de forma espontânea ou por encaminhamento de outros serviços da rede de saúde. No caso das Unidades de Acolhimento, do Serviço Residencial Terapêutico e dos hospitais gerais, o encaminhamento é obrigatório.

Orçamento aumentou 53% em 2024

Em 2024, o Ministério da Saúde ampliou o investimento em saúde mental em 53%: está previsto o investimento de R$ 4,7 bilhões, seguindo uma tendência de expansão que vem desde o ano passado. De janeiro de 2023 a junho deste ano, foram habilitados 98 novos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS): sendo 63 Centros de Atenção Psicossocial (Caps); 5 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), 5 Unidades de Acolhimento (UAs) e 25 leitos de saúde mental em hospital geral.

Até 2026, novo PAC vai construir 150 novos Caps

A ampliação da RAPS é uma das prioridades do Ministério da Saúde incluídas no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). Para o quadriênio 2023-2026, são previstos 150 novos CAPS, com investimento de mais de R$ 339 milhões. Essa ampliação tem potencial para incluir 13,4 milhões de pessoas na Rede de Saúde Mental do SUS.

Com informações do Ministério da Saúde.