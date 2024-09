Bope apreende mais de 12kg de drogas no bairro Tancredo Neves

A operação teve início após os militares receberem informações de que um foragido do sistema prisional estaria portando uma arma de fogo e circulando pela região. Durante patrulhamento, a equipe identificou um homem em atitude suspeita, visivelmente nervoso, em frente a um portão. Após abordagem, os policiais encontraram diversas substâncias entorpecentes no chão, próximas ao suspeito, totalizando 1,786 quilos de maconha.

Na sequência, os policiais receberam mais informações indicando a presença de drogas em um terreno baldio nas proximidades. Com o auxílio do cão farejador K9 Piscapega, especializado na detecção de narcóticos, foram realizadas buscas no local. Os agentes localizaram, enterradas no terreno, 10 embalagens contendo substâncias que aparentavam ser oxidado de cocaína, somando 10,380 quilos.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para a tomada das providências legais.

Essa ação do Bope reforça o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no bairro Tancredo Neves, evidenciando a eficiência das forças de segurança do Estado na busca por um ambiente mais seguro para a população.