Após reclamação, governo muda programação e Associação participa da Noite Gospel

A polêmica em relação à organização da Noite Gospel na Expoacre 2024 chegou ao fim. Ao ac24horas, o pastor Celso Costa, diretor de eventos da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre), havia criticado a organização ao reclamar da falta de espaço para a entidade, que sempre ajuda na definição das atrações (leia aqui).

Após a repercussão negativa, o próprio líder religioso afirmou nesta quarta-feira, 4, que a situação foi contornada. A equipe organizadora da noite dedicada aos evangélicos entrou em contato com a direção da Ameacre e os convidou para compor a noite.

Ao contrário do que havia sido programado, agora, serão duas bandas locaias que irão fazer a abertura do show da atração nacional, o cantor e compositor Thalles Roberto. “O problema foi contornado, as bandas locais vão tão e nós iremos estar na Noite Gospel da Expoacre”, disse o pastor Celso Costa.

As bandas que irão fazer a abertura do show são “Marcados pelo Sangue” e “Servos e Luz”.

A Noite Gospel está marcada para esta quinta-feira, 5, no Parque de Exposições Wildy Viana.