Wanderley Andrade será atração gratuita da Expoacre nesta quinta

O governo do estado do Acre deve oficializar mais uma atração gratuita para a edição da Expoacre 2024. Desta vez, será a apresentação do cantor Wanderley Andrade na noite de quinta-feira, 5, na arena de rodeio do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

De acordo com informações obtidas ao ac24horas, o show foi um pedido do governador Gladson Cameli. A equipe do governo trabalha nos ajustes finais e na definição dos valores para viabilizar a apresentação. A previsão é que Wanderley Andrade suba ao palco da arena de rodeio às 21h. O show será gratuito para o público.

Andrade é o dono dos Hits “Traficante do Amor”, “Rebelião” e “Conquista”, considerados seus grandes sucessos da renomada carreira.