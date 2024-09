Bocalom tem reuniões, participação em homenagem e bandeiraço

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), tem para esta quarta-feira (11) reuniões com apoiadores e bandeiraço no centro da cidade.

De acordo com o cronograma anunciado pela assessoria dos candidatos, Bocalom e Alysson tem reunião com freteiros no Manoel Julião, às 7h. Às 8h, participam de reunião com apoiadores em uma provedora de internet, e às 9h, Bocalom cumprem agenda institucional na prefeitura. Às 10h, o prefeito participa de sessão solene em homenagem aos 49 anos de magistratura da desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Eva Evangelista, na sede da corte.

Às 15h, os candidatos participam de encontro com apoiadores, no bairro Estação Experimental, e às 16h, fazem bandeiraço na Avenida Ceará, em frente ao terminal urbano. 17h, a visita é a funcionários de uma oficina mecânica, na Avenida Nações Unidas, bairro Bosque.

Fechando a agenda programada do dia, às 18h Bocalom e Alysson se encontram com trabalhadores da economia solidária, no Mercado Novo, na rua Chico Mendes.