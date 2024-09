PRF do Acre é acusado de acessar dados pessoais de Alexandre de Moraes

O portal UOL publicou uma reportagem nesta quarta-feira, 11, afirmando que um Policial Rodoviário Federal (PRF) que atua no Acre é um dos 25 servidores públicos federais acusados de acessar o Infoseg, rede nacional que integra informações dos órgãos de segurança pública. A base de dados permite acessar informações pessoais como endereços, telefones de contato, nome de pai e mãe, eventuais processos judiciais e eventuais registros de veículos e armas em nome da pessoa.

A descoberta faz parte de uma investigação sobre vazamentos de dados para expor na internet delegados da Polícia Federal e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Mores.

Conforme a reportagem, a rede que acessou informações pessoas e sigilosas, em alguns casos, pode ter sido vítimas de hackers que violaram o sistema usando a credencial de acesso.

Além do Polícia Rodoviário, outro servidor público federal, que atua no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que atende os estados do Acre e Rondônia, teria consultado o CPF de Moraes no sistema. Os nomes dos supostos envolvidos não foram divulgados.

