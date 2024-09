Tião Bocalom e Alysson Bestene tem carreata no Vila Acre e encontro com apoiadores

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL) e seu candidato a vice-prefeito, Alysson Bestene (PP), tem para este sábado (14) reunião com apoiadores e carreata pelas ruas do segundo distrito da capital.

De acordo com a agenda dos candidatos, Bocalom e Alysson tem carreata às 15h, no segundo distrito da cidade, com concentração no SEST SENAT. Às 18h, os candidatos se reúnem com apoiadores na rua São Paulo, bairro Don Giocondo, e às 18:30h visitam outro grupo de apoiadores, dessa vez na baixada da praça Habitar Brasil.

A última agenda do dia é mais um encontro com apoiadores, às 19h, na rua Nelson Mesquita, bairro Santa Quitéria.