Emerson Jarude participa do costelão da maçonaria e encontro com a juventude

O candidato à Prefeitura de Rio Branco, Emerson Jarude, participa de uma série de compromissos neste sábado (14).

Logo pela manhã, Jarude participa do tradicional “Costelão da Maçonaria”, evento que reúne diversas lideranças locais. Na sequência, o candidato participa de uma reunião com a Juventude do Novo, onde discute propostas voltadas para os jovens da capital, reforçando seu compromisso com a geração de oportunidades para esse público.

Ao longo do dia, Jarude também cumpre agenda interna voltada para o planejamento de suas próximas ações de campanha. No início da tarde, participa da abertura do Campeonato de Futsal, onde prestigia o evento.

Encerrando as atividades do dia, Emerson Jarude se reúne com apoiadores e o candidato a vereador Sérgio Torres, para discutir estratégias de mobilização e ouvir as demandas da comunidade.