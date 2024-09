Costelão da Maçonaria acontece neste sábado (14) no Parque de Exposições

Acontece neste sábado (14), no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, a oitava edição do Costelão da Maçonaria, o maior evento gastronômico do Acre.

O Costelão da Maçonaria tem início ao meio dia servindo costela de chão, cerveja, e com atração musical de Jadson Santos e Gil o Cantor. O ingresso da mesa com 14 lugares e duas vagas no estacionamento está sendo vendido a R$ 1.200,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes pelo cartão de crédito.

Os ingressos estão disponíveis na loja Paris Dakar, na rua Minas Gerais, bairro Don Giocondo.