Biguinho Sensação atrai público no palco principal da Expoacre

Na segunda noite da Expoacre 2024, ocorrida nesse domingo (01), o cantor Biguinho Sensação foi o responsável por levantar o público presente no palco principal da feira. A apresentação do artista nacional, que tem conquistado cada vez mais fãs pelo Brasil, se tornou o ápice do evento.

Com um repertório repleto de sucessos, Biguinho Sensação não decepcionou. Desde o primeiro acorde, o público presente foi ao delírio, acompanhando cada música com muita animação.

A arena principal de shows da Expoacre ficou lotada com a presença de pessoas de todas as idades. Famílias inteiras, jovens e até crianças marcaram presença para prestigiar o show.