Festival do Milho começa na quinta (5) com cavalgada e shows em Porto Walter

O Festival do Milho de Porto Walter, com início na quinta-feira, 5, terá uma programação diversificada, incluindo cavalgada, shows, feira gastronômica,apresentações religiosas, escolha do rei e rainha, lutas de boxe, danças dos povos indígenas, corrida de pedestre e futebol. Um Festival de Praia encerra a programação, no domingo (8).

O evento mostra a produção do milho no município e suas potencialidades na economia, culinária e artesanato.

Os shows serão de Galã do Piseiro, Jaldo Rodrigues (Sem Retoque), Deavele Santos e do artista local, Ricardo Pinheiro e banda.

Veja a programação:

Dia 05/09 (quinta-feira)

15h Cavalgada de abertura do 9º Festival do Milho.

17h Solenidade com entrega de Kits aos feirantes e Feira Gastronômica na Rua Beira Rio.

19h Solenidade com apresentações religiosas na Concha Acústica.

21h Escolha do Rei e Rainha do 9º Festival do Milho.

22h Show musical com cantores locais na Concha Acústica até as 2h00min da manhã.

Dia 06/09 (sexta-feira).

18h Feira gastronômica na Rua Beira Rio.

19h Lutas de boxe.

20h Apresentações culturais com grupos de danças e os povos indígenas.

22h Pré-show musical com o cantor Ricardo Pinheiro e banda.

00h00min Show Nacional com o cantor Galã do Piseiro.

02h – Pós-show até as 04h00min da madrugada com o Cantor Ricardo Pinheiro e Banda.

Dia 07/09 (sábado).

07h Hasteamento em alusão a Independência do Brasil, em frente à Prefeitura.

07h Corrida pedestres da Independência.

16h Amistoso de Futebol Master: Porto Walter x Cruzeiro do Sul, no Estádio Municipal.

18h Amistoso de Futebol Principal: Porto Walter x Rodrigues Alves, no Estádio Municipal.

18h Feira gastronômica na Rua Beira Rio.

21h Apresentações artísticas com cantores locais.

00h00min Show Nacional com o Cantor Jaldo Rodrigues (Sem Retoque).

02h Show Nacional com o Cantor Deavele Santos.

04h Pós-show de encerramento com o cantor Ricardo Pinheiro e banda.

Dia 08/09 (domingo)

11h Festival de Praia, na Praia da Várzea.