Freio de motocicleta falha e deixa primos feridos no município de Mâncio Lima

Um grave acidente de motocicleta deixou feridos os primos Charlisson, de 18 anos, e Ávila, de 20. O acidente aconteceu na noite desse domingo, 1, no bairro São Francisco, em Mâncio Lima.

Segundo informações, Charlisson perdeu o controle da moto após acionar o freio, que aparentemente falhou. O jovem teve graves lesões em uma das pernas e a garupa também teve vários ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou os primos para o Hospital Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, e em seguida para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Logo depois do acidente, a Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia.

Outro caso

O frentista Nafis Souza, que sofreu um acidente de moto em Mâncio Lima na sexta-feira, 30, segue internado no Hospital do Juruá, em estado grave. Ele teve traumatismo craniano e uma fratura na perna. O acidente aconteceu no bairro de Colônia, quando saía do posto de combustível em que trabalha. Nas redes sociais, a empresa publicou um pedido de oração pela recuperação de Nafis.

“Pedimos suas orações ao nosso colaborador e amigo Nafis Souza que se encontra em estado delicado no hospital. Que Deus em sua misericórdia, traga sua recuperação”.