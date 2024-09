Barista que largou arquitetura para viver do café mostra talento na Expoacre

O repórter Leônidas Badaró conta a história de Maicon Del Pinheiro, um barista presente na Expoacre 2024, feira agropecuária em Rio Branco, que vem demonstrando seu talento com uma variedade de preparos à base de café.

Maicon, que trocou a arquitetura pela profissão de barista há três anos, explica a amplitude do trabalho que realiza: “O barista faz café, preparos com café e leite, cappuccinos, café coado, drinks com café. Aqui, por exemplo, estamos com uma opção de café gelado”, detalhou.

Ele também compartilhou um pouco de sua trajetória. “Sou bacharel em arquitetura, atuei como arquiteto por um tempo e depois fui professor durante cerca de seis anos. Com a pandemia, minha vida mudou drasticamente, e decidi me dedicar ao café. Agora, trabalho acompanhando os produtores, desde Rondônia. Na minha cafeteria, torramos o próprio café e preparamos as bebidas diretamente com o que produzimos”, relatou.

A profissão de barista não é exatamente nova. O termo remete ao século XVII na Itália, onde significava “atendente de bar”, referindo-se aos profissionais que serviam tanto café quanto bebidas alcoólicas. Nos dias de hoje, o papel do barista tem ganhado destaque, acompanhando o crescimento da apreciação por cafés especiais.

Confia o vídeo: