Com espaço instagramável na Expoacre, Café Vovó Pureza atrai visitantes

A jornalista Jocely Abreu do ac24horas entrevistou na noite desta terça-feira (3) Giovana, responsável pelo estande do Café Vovó Pureza, que tem sido um dos destaques da Expoacre 2024, realizada no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco (AC). O espaço, cuidadosamente decorado e cheio de detalhes que contam a história da marca, vem atraindo a atenção do público.

Entusiasmada, Giovana falou sobre o carinho com que cada cantinho do estande foi pensado. “Nas paredes, você pode ver desenhos que mostram a produção do café, além da história e uma foto real da Vovó Pureza. Temos também um bule de café caindo, criando vários espaços Instagramáveis para o público aproveitar,” explicou.

O estande, que já está sendo cotado como um dos mais bonitos da feira, oferece aos visitantes uma experiência completa, desde a degustação de diversos tipos de café até a participação em sorteios. “Estamos concorrendo ao prêmio de estande mais bonito da feira. Vamos torcer para que isso aconteça,” disse Giovana com otimismo.

No estande, os visitantes podem degustar o tradicional Café Vovó Pureza, o café extra forte, e o café espresso, feito com grãos arábicas. Giovana destacou alguns dos produtos que estão sendo apresentados na feira, como o pote de café extra forte, muito apreciado pelas donas de casa pela praticidade e o cappuccino de 200g, uma novidade que já vem adoçado e é fácil de preparar.

“O Café Vovó Pureza é puro e feito com grãos de alta qualidade. Somos rigorosos na seleção dos nossos grãos e mantemos um padrão de qualidade inegociável, o que tem conquistado cada vez mais o público acreano,” afirmou Giovana.

A história do Café Vovó Pureza está profundamente enraizada na tradição familiar, com mais de 20 anos de atuação no mercado de café, que existe há mais de 40 anos. “Nesse espaço temos muita história para contar,” destacou Giovana.

O estande também oferece um lounge onde os visitantes podem relaxar, degustar o café e participar de sorteios. “Estamos sorteando dois mil reais no Pix, mil reais para quem preencher o cupom e colocar na urna e mil reais para quem tirar uma foto aqui no nosso estande e nos marcar nos stories,” informou Giovana.

Confira o vídeo: