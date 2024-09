Energisa dá dicas para economizar energia em meio à onda de calor

O jornalista Leônidas Badaró, do ac24horas, conversou na noite desta terça-feira (3) com Camila Pessoa, especialista em eficiência energética da Energisa, sobre como enfrentar a onda de calor que tem castigado o estado, sem elevar excessivamente o consumo de energia. As declarações ocorreram durante a quarta noite da Expoacre 2024, realizada no Parque de Exposição Wildy Viana, em Rio Branco (AC).

Camila destacou que a tendência é que as temperaturas continuem subindo, tornando ainda mais necessário o uso racional dos eletrodomésticos. “A cada dia, a situação piora. Por isso, trazemos algumas dicas de economia para que todos possam minimizar o consumo de energia. Por exemplo, é importante evitar o uso do chuveiro elétrico nesse período quente, e tentar não abrir a geladeira repetidamente sem necessidade”, explicou.

Outro ponto abordado foi o uso do ar-condicionado. “Muita gente acha que é mais econômico fechar toda a casa e manter o ar-condicionado ligado, mas na verdade, o ideal é climatizar apenas o ambiente que será utilizado. Isso evita que o aparelho trabalhe mais do que o necessário, economizando energia”, aconselhou Camila.

Para quem busca mais dicas e orientações, Camila lembrou que a Energisa oferece vários canais de atendimento, como o WhatsApp Energisa e a plataforma energisa.org, onde os consumidores podem encontrar informações detalhadas sobre como economizar energia.