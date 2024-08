Xapuriense é vítima de montagem de fotos com seu corpo em perfil do Insta

A xapuriense Mirla Olegário está sendo vítima de um perfil fake no Instagram. A moradora do município de Xapuri teve fotos suas em uma montagem. O perfil “mulheres maduras” pegou as fotos de Mirla e colocou uma foto de uma outra mulher.

A moradora de Xapuri conversou com o ac24horas. “Foi assim, vários amigos meus que me seguem começaram a mandar os prints, e, meu Deus, eu fique passada, horrorizada, porque a pessoa fazer isso é uma pessoa sem noção. Pegar uma foto do meu corpo, apesar de não ser o meu rosto. Eu já fiz várias denúncias pro Instagram e eles não removem e agora estou pensando em ir à delegacia”, afirma.

Mirla é casada e diz que as fotos chegaram em vários grupos de WhatsApp. “Estou muito constrangida, isso está se espalhando em vários grupos, inclusive que o meu marido faz parte. Esse fake aí me bloqueou e por isso decidi pedir ajuda para as pessoas denunciarem. A pessoa vai lá, pega fotos suas e monta. Quero derrubar esse perfil”, conta.

Veja abaixo o perfil original e o fake.

Perfil original (CLIQUE AQUI)

Perfil fake (CLIQUE AQUI)