O nível do Rio Acre atingiu 1,45 metro neste sábado, 3 de agosto, na capital acreana, e está a apenas 20 centímetros acima da menor marca histórica, que foi de 1,25 metro em setembro de 2022. As informações são da Defesa Civil de Rio Branco.

Ao ac24horas, o coordenador da Defesa Civil do Estado do Acre, coronel Carlos Batista, afirmou que a tendência é de que a situação piore. “A previsão é de chuvas abaixo da média para o mês de agosto e baixa umidade do ar,” explicou.