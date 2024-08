Serviços e Construção lideraram saldo positivo de empregos no Acre em junho

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) mostraram que todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no Acre em junho deste ano.

Os destaques foram os setores de Serviços, com 445 vagas, e da Construção Civil, com 267. Na sequência, ficaram Comércio (154), Indústria (33) e Agropecuária (15). No total, o Acre terminou o mês de junho com um saldo de 914 novos empregos com carteira assinada.

A capital, Rio Branco, foi o município com maior saldo positivo de empregos criados: 470, o que elevou o estoque na cidade a um total de 75,5 mil pessoas formalizadas. Na sequência dos maiores saldos de junho aparecem Cruzeiro do Sul (166), Sena Madureira (49), Jordão (42), Bujari (37) e Brasiléia (36).

O Brasil teve em junho um saldo de 201,7 mil postos de trabalho com carteira assinada, resultado de 2 milhões de admissões e 1,8 milhão de desligamentos. No acumulado do ano, já são 1,3 milhão de postos formais e, nos últimos 12 meses, o total chega a 1,7 milhão.

Desde janeiro de 2023, o mercado de trabalho nacional ganhou 2,7 milhões de novos empregados com carteira assinada. O estoque, ou seja, o número total de vagas formais no país, alcançou 46,8 milhões em junho.