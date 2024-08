Advogado é preso por dirigir supostamente embriagado e causar acidente em Rio Branco

Uma colisão entre dois veículos, um Fiat Argo e um T-Cross, deixou Poliane Silva de Oliveira, de 22 anos, ferida, e o motorista de aplicativo Jorden Henrique de Lima Gomes com escoriações, na madrugada deste sábado, 3, no cruzamento das ruas Otávio Rola e Floresta, no bairro Conquista, em Rio Branco. No acidente, o advogado Rauê Sarkis Bezerra, que estava visivelmente embriagado, foi preso, e um poste de energia foi quebrado.

Segundo informações da Polícia, Jorden trafegava no veículo modelo Fiat Argo, de cor cinza, placa QWM-9J73, na rua Otávio Rola, no sentido bairro-centro, juntamente com a passageira Poliane. Ao tentar cruzar as ruas, o advogado Rauê Sarkis, que trafegava em seu veículo modelo T-Cross, de cor preta, placa QLY-2E54, no sentido centro-bairro, na rua Floresta, invadiu a preferencial e colidiu fortemente na lateral do carro do motorista de aplicativo.

Com o impacto, o Fiat Argo foi jogado contra um poste de energia, que quebrou, e a passageira Poliane foi arremessada para fora do carro, batendo também no poste de concreto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a Poliane e a encaminharam, com fortes dores na lombar, ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O motorista Jorden ficou no local e não quis ser levado ao hospital.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Após o término, o veículo Fiat Argo foi removido por um guincho.

O advogado Rauê, que, segundo a Polícia, apresentava vários sinais de embriaguez, negou fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Ele recebeu voz de prisão pelo crime de embriaguez ao volante e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Uma equipe da Energisa esteve no local para trocar o poste de concreto.