Vítima de explosão segue na UTI sem previsão de alta médica

Darllyane França, de 33 anos, que sofreu queimaduras de 1º e 2º graus após uma explosão enquanto trabalhava em uma lanchonete no Mercado do Bosque, Rio Branco (AC), permanece internada em estado estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro da capital acreana. A informação foi confirmada pelo esposo da vítima, Ricardo Freitas, ao ac24horas.

Segundo Freitas, ainda não há previsão de alta médica para Darllyane. Ele não soube informar a porcentagem exata do corpo que foi afetada pelas queimaduras, mas garantiu que o estado da mulher evolui positivamente. “Ela ainda está na UTI. As queimaduras estão bem melhores, mas algumas partes ainda estão bastante comprometidas”, declarou à reportagem.

Darllyane, funcionária do Café da Toinha, no Mercado do Bosque, sofreu queimaduras nas costas, braços, orelhas, pernas e cabelo durante a explosão.