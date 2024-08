Acreana Jerusa Geber exibe último treino antes das Paralimpíadas

Esperança de medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris, a acreana Jerusa Geber, está em fase final de preparação. Nas redes sociais, a velocista, que é campeã do mundo e recordista mundial dos 100m pela classe T11, mostrou o último treino antes do embarque para a capital francesa.

Jerusa fez o último treinamento nesta sexta-feira, 23, na pista de atletismo da Unesp em Presidente Prudente, interior de São Paulo. A acreana embarca neste domingo, 25, para Paris. Os Jogos Paralímpicos começam na próxima quarta-feira, dia 28 de agosto e contam com a participação de 4,4 mil atletas com deficiência de 185 países diferentes.

A velocista, que já foi prata e bronze em edições paralímpicas anteriores, vai em busca de seu primeiro ouro na capital francesa. Jerusa está em fase final de preparação e viaja para Paris no próximo dia 25.

A atleta, nascida em Rio Branco, e que ficou completamente cega aos 18 anos, está na história do atletismo ao ser a primeira mulher cega a correr os 100 metros rasos abaixo dos 12 segundos. O feito foi alcançado no ano de 2019.

Apesar de ainda não ter conseguido a medalha de ouro em Jogos Paralímpicos, Jerusa tem cinco títulos em mundiais e quatro ouros em edições do ParaPan.