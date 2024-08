Detento de Cruzeiro do Sul morre no Hospital do Juruá

O detento Helder Emídio Cunha de Oliveira Júnior, de 31 anos, morreu nessa sexta-feira 23, no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A informação é do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Hélder Emídio foi transferido do Presidio Manoel Neri para o Hospital do Juruá no dia 19 de junho, onde foi diagnosticado, segundo laudo médico, com Abdome Agudo Cirúrgico, posteriormente submetido a procedimento cirúrgico de Laparotomia Exploradora, para tratamento de abcesso intra-abdominal, mas não resistiu.

“O Iapen se solidariza com a família de Hélder Emídio neste momento de profunda dor”, diz nota assinada por Tiênio Costa, Presidente do Iapen em exercício.