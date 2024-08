Vítima de explosão é pedida em casamento na UTI; família faz rifa para despesas médicas

Darllyane França, de 33 anos, que sofreu queimaduras de 1º e 2º grau após uma explosão enquanto trabalhava no Mercado do Bosque, em Rio Branco, foi pedida em casamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de na última semana. A informação foi confirmada pelo esposo, João Ricardo, ao ac24horas.

Apesar do momento delicado, Ricardo decidiu expressar seu amor por Darllyane e a pediu em casamento. Ele levou um buquê de flores para presenteá-la, mas, por segurança, não pôde entrar com as rosas na unidade de saúde. Mesmo assim, Darllyane ficou feliz com o pedido. “Ela ficou feliz, pena que não pude entrar com as flores”, comentou João.

Darllyane, funcionária do Café da Toinha, no Mercado do Bosque, foi atingida nas costas, braços, orelhas, pernas e cabelo, e ainda está com boa parte do corpo queimado, segundo relato do esposo.

Pedido de ajuda

João Ricardo também divulgou nas redes sociais uma rifa para ajudar a custear o tratamento de saúde de Darllyane. “Ajude comprando uma rifa por R$ 5,00. Estamos aqui com uma nova ação em prol da Darllyane, vítima do acidente da explosão que ainda se encontra na UTI, muito debilitada, para ajudar nas despesas. Desde já, agradeço muito e que Deus abençoe!”, escreveu João, ao divulgar os prêmios, que incluem perfumes e sabonetes. O sorteio está previsto para o dia 30 de setembro.