Tião Bocalom revisa Plano de Governo e se reúne com padre Mássimo nesta segunda-feira

Depois de uma comparecer a convenções de candidato à prefeituras no interior do Acre, o candidato à reeleição para a Prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), faz nesta segunda-feira (5), uma revisão de seu Plano de Governo que será registrado nesta semana, e receberá, na parte da tarde, o padre Mássimo Lombardi.

“Temos uma equipe cuidando do Plano de Governo, mas faço questão de acompanhar tudo de perto” disse Bocalom.

Desde sexta-feira (2), Bocalom esteve em Assis Brasil, Tarauacá, Feijó, e Capixaba, ao lado do senador Márcio Bittar (UB), em convenções de candidatos do União Brasil e do Partido Liberal. Ele retornou a Rio Branco no domingo (4).