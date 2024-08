Isabella Gomes vai representar o Acre no Miss Grande Brasil em São Paulo

A estudante Isabella Gomes estará na passarela nesta próxima quinta-feira, 8, para a disputa da Miss Grande Internacional. O evento, que é uma das franquias do Miss Grande Internacional, é um dos mais tradicionais e a coroação acontece no Hotel Tokyo Marine Hall, na capital paulista.

O Acre terá na modelo e estudante de odontologia, Isabella Gomes, sua representante na busca pelo título. Mineira de nascimento, mas morando no Acre desde que tinha cinco anos, Isabella Gomes tem 1,75m de altura e 22 anos.

No concurso, além da beleza, as candidatas são avaliadas não apenas pelo desfile de passarela, mas também em comunicação e inteligência emocional.

A etapa brasileira do Miss Grand International 2024 acontecerá de 4 a 8 de agosto, com as candidatas confinadas no hotel Wyndham Garden São Paulo Convention Nortel. A coroação final será no dia 8, no Tokyo Marine Hall, em Santo Amaro, com transmissão ao vivo pela Rede Brasil. Adriana Yanca, vencedora de 2023, e Luciana Fuster, vencedora do mundial em 2023, estarão presentes no evento.

O ac24horas conversou com Isabella na manhã de hoje. A Miss Acre falou sobre a experiência de representar o estado. “A experiência está sendo incrível, e acredito que a minha maior expectativa já está sendo realizada que é representar bem as mulheres do nosso estado e levar nossa cultura para o Brasil todo. Todas as meninas são maravilhosas e capazes de honrar o Brasil no Miss Grand internacional, acredito que seremos bem representadas por qualquer uma que ganhar. Aproveito para agradecer as pessoas que estão me apoiando, principalmente minha coordenadora Meyre Manaus que está me acompanhando em tudo”, destacou.

O concurso disponibiliza ainda uma votação popular, onde a mais votada fica entre as dez finalistas. Para votar, clique aqui.