Vinicius Jr. recebe oferta da Arábia Saudita, diz jornal

Segundo publicação do The Athletic, o atacante Vini Jr., do Real Madrid e da Seleção Brasileira, recebeu uma proposta ao Al-Ahli, da Arábia Saudita, com participação do Fundo de Investimento Público do país (PIF). A oferta também inclui projeto para ser embaixador da Copa do Mundo de 2034.

Segundo informação divulgada pelo portal GE, o fundo saudita sinalizou com mais de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões) em salários e luvas para um contrato de 5 anos.

De acordo com o jornal norte-americano, o Real Madrid recusou a oferta pelo jogador, que tem multa rescisória no valor de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões). O atacante renovou com os espanhóis no ano passado e tem vínculo até 2027.

O jogador está ciente da movimentação, e teria recusado a transferência em um primeiro momento. Vini Jr. teria sinalizado a intenção de cumprir o novo contrato até o fim, mas os sauditas ainda podem avançar com outra oferta.

Vale lembrar que, na Arábia Saudita, o Fundo de Investimento Público (PIF) é o principal fundo de riqueza soberana do país. Por meio do Ministério do Esporte, ele distribui o dinheiro para os clubes, o que vem permitindo tantas contratações por valores astronômicos nos últimos anos.

O aporte não é igual para todas as equipes, mas, mesmo assim, os astros do futebol mundial vêm sendo contratados por vários times diferentes, como Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ettifaq.

Nesse cenário, o país será sede da Copa do Mundo de 2034 e vem intensificando investimentos no “produto” futebol, o que é um dos fatores que motiva interesse na contratação de Vini Jr., atual candidato à Bola de Ouro.