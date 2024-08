Quadros feitos por criança de 2 anos recebem lances de até R$ 1,6 milhão na Alemanha

Com apenas dois anos de idade, Laurent Schwarz pinta telas que podem parecer aleatórias no início, mas o garotinho da Alemanha sempre acaba nomeando exatamente o que pintou: um elefante, uma vaca ou até mesmo um cavalo-marinho.

Usando tinta acrílica, Laurent pinta quadros coloridos e abstratos que causaram uma certa comoção no mercado de arte. Interessados ​​do mundo todo fizeram lances nas pinturas que vão de 10.000 a 270.000 euros (de R$ 60 mil a R$ 1,6 milhão), segundo os pais do garoto, Lisa e Philipp Schwarz

“Claro, não posso dizer agora que ele é o talento do século”, diz o pai de Laurent.

“Para mim, Laurent é Laurent, ele pinta porque se diverte. Acho que os resultados são ótimos. Aparentemente, outras pessoas também acham ótimo”, falou Philipp Schwarz em uma entrevista à Reuters TV. Ele acrescentou que os pais são sempre tendenciosos quando se trata de seus filhos.

Laurent começou a pintar no outono de 2023: o hotel no qual a família se hospedou na Itália tinha uma sala de pintura da qual o garoto mal saiu durante as férias inteiras, segndo sua mãe. Desde então, tem sido difícil mantê-lo longe das tintas.

O menino de dois anos pinta cerca de um quadro por semana. Ao terminar, ele sempre explica e examina sua nova obra de arte junto à mãe.

A conta no Instagram e o site laurents.art, que mostram o trabalho do pequeno pintor, têm dezenas de milhares de seguidores, aparecem em reportagens da mídia internacional e inúmeras consultas foram feitas.

“Na verdade, eu filmei para mim mesma, porque eu simplesmente achei incrivelmente fofo, um garotinho na frente de uma tela como aquela, já fazendo pinturas tão boas.” disse Lisa Schwarz. “Pessoalmente, eu já percebi que as escolhas de cor são simplesmente algo extraordinário, algo que não é normal.”

Suas pinturas já foram expostas na maior feira de arte de Munique, a art.muc, em abril de 2024. Sua primeira exposição própria está planejada para setembro. Fabricantes de tintas e papéis de parede já fizeram propostas para trabalhar com ele.

Mas Laurent é uma coisa acima de tudo: um menino de dois anos que ama brincar na piscina de bolinhas tanto quanto ama pintar.