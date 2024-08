Fundhacre efetua três novos transplantes de córnea bem-sucedidos em Rio Branco

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) realizou, de forma bem-sucedida, três novos procedimentos de transplante de córnea, em Rio Branco, na última semana. As cirurgias, realizadas com precisão, trouxeram novas perspectivas para os pacientes Hallinan Silva, Ronaldo dos Santos e Nildes Carneiro.

A operação foi conduzida pela médica oftalmologista Natália Moreno, responsável técnica pelos transplantes de córnea da Fundação. A equipe do Serviço de Transplantes e do Centro Cirúrgico trabalhou em conjunto para garantir o melhor resultado possível para cada paciente.

Ronaldo dos Santos, de 31 anos, perdeu a visão do olho esquerdo em 2020. Ele, que trabalha na construção civil, demonstrou esperança de que a cirurgia possa lhe devolver a capacidade de enxergar com clareza. “Vai mudar muito, porque a gente está acostumado com os dois olhos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e vou voltar a enxergar. Vai ser muito bom”, disse Ronaldo, otimista quanto à recuperação.

Já Hallinan Silva, de 22 anos, é portadora de leucoma corneano desde os 6 anos de idade. A jovem veio de Cruzeiro do Sul em busca da cirurgia. “Estou muito feliz, porque vai melhorar bastante minha visão, que é uma dificuldade para mim há bastante tempo”, compartilhou Hallinan, que precisava lidar com o embaçamento da visão e a sensibilidade ao sol no olho esquerdo.

E, para Nildes Carneiro, de 71 anos, o transplante é a realização de um sonho. De Sena Madureira e com a visão do olho esquerdo comprometida desde 2020, agradeceu pela oportunidade de voltar a enxergar. “Não tenho nem palavras, sou grata a Deus por isso. O dia finalmente chegou, e vou poder voltar a fazer minhas coisas em casa”, afirmou, ansiosa para retomar suas atividades sem as limitações anteriores.

“É com muita alegria que realizamos mais três transplantes de córnea. Seguimos na nossa missão de ampliar esse serviço a cada dia, realizando mais procedimentos e mantendo sempre a qualidade e o cuidado com nossos pacientes. Isso só é possível graças ao compromisso dos nossos gestores e o cuidado do governo do Estado em ofertar o que há de melhor em saúde para nossa população”, afirmou Valéria Monteiro, coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre.

Todas as cirurgias foram realizadas com êxito: os pacientes já receberam alta e estão em recuperação. Referência em transplantes na Região Norte, a Fundhacre já completou 36 transplantes de córnea em 2024, somando um total de 335 procedimentos realizados desde o início do programa de transplantes, em 2009.