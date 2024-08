Ministério Público lança campanha para alertar sobre estiagem e consequência das queimadas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) deu início, nesta segunda-feira, 12, à campanha “Vidas Ameaçadas”, que tem como objetivo mostrar os efeitos da seca e das queimadas, conscientizar e incentivar o senso de responsabilidade ambiental da população e orientar sobre os canais de denúncias.

No dia 11 de junho, o Governo do Acre decretou situação de emergência ambiental no estado em razão dos riscos de incêndios florestais e da estiagem. Com a redução das chuvas, os rios apresentam cotas mínimas inferiores às cotas de alerta e de alerta máximo, o que aumenta o risco de desabastecimento.

Outra preocupação é com o aumento das temperaturas e a queda dos percentuais de umidade relativa do ar, causando uma série de problemas de saúde. A campanha conta com cards, vídeos, spot, além de cartazes, que podem ser baixados no endereço eletrônico.

Com informações da Agência de Notícias do MPAC.