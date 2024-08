Confira as chances de título da Série A do Campeonato Brasileiro após a 22ª rodada

Após os jogos da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024, a briga pelo título da Série A segue pegando fogo. Pelo menos sete equipes têm 1% de chance de faturar o caneco deste ano.

Líder na tabela com 43 pontos em 22 jogos, o Botafogo não é a equipe que tem mais chances de ser campeã. O Glorioso tem 28,3%, aparecendo como o segundo time mais próximo do título, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, que trabalha com as probabilidades do futebol.

O Fortaleza é a sensação até aqui na tabela e aparece com 36,3% de chances, sendo a equipe mais próxima de ser campeã neste ano. O Leão do Pici é o atual vice-líder, com 42 pontos em 21 jogos.

Flamengo (15,9%), Cruzeiro (6,7%) e São Pauo (6,2%) fecham o top 5 de times com mais chances de título da Série A..

As chances de título do Campeonato Brasileiro 2024

1.Fortaleza – 36,3%

2. Botafogo – 28,3%

3.Flamengo – 15,9%

4.Cruzeiro – 6,7%

5.São Paulo – 6,2%

6.Palmeiras – 4,2%

7.Bahia – 1,1%

8.Atlético-MG – 0,48%

9.Athletico-PR – 0,28%

10.Bragantino – 0,19%

11.Internacional – 0,091%

12.Vasco – 0,090%

13.Grêmio – 0,052%

14.Criciúma – 0,042%

15.Juventude – 0,027%

16.Fluminense – 0,001%

17.Vitória – 0,001%